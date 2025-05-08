Кардинал Роберт Прево выбран новым Папой Римским. Он вышел к собравшимся в Ватикане, передаёт BaigeNews.kz.

Новый Папа принял имя Лев XIV.

Роберт Фрэнсис Прево родился 14 сентября 1955 в Чикаго (США). Завершил среднее образование в малой семинарии Ордена Святого Августина в 1973 году. Получил степень бакалавра математических наук в Университете Вилланова. Присоединился к августинцам 1 сентября 1977 года, принял свои первые обеты 2 сентября 1978 года, а торжественные обеты 29 августа 1981 года. В следующем году получил степень магистра богословия в Католическом богословском союзе в Чикаго.

Рукоположен в священники Ордена Святого Августина в Риме 19 июня 1982 года.

В 1998 году Прево был избран провинциалом августинской провинции Чикаго и вернулся в Соединённые Штаты из Перу, чтобы занять эту должность 8 марта 1999 года.

3 ноября 2014 года Папа Франциск назначил Прево апостольским администратором епархии Чиклайо и титулярным епископом Суфара. 13 июля 2019 года Прево назначен членом Конгрегации по делам духовенства. 15 апреля 2020 года - апостольским администратором Кальяо в Перу.

21 ноября 2020 года Папа Франциск назначил его членом Конгрегации по делам епископов.

30 января 2023 года Папа Франциск назначил его префектом Дикастерии по делам епископов с титулом архиепископа-епископа эмерита Чиклайо.

6 февраля 2025 года Папа Франциск возвёл в сан кардиналов-епископов кардинала Роберта Фрэнсиса Прево, присвоив ему титул субурбикарной епархии Альбано.