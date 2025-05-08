Президент Касым-Жомарт Токаев наряду с главами иностранных государств, участвующих в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Великой Победы, посетил праздничный концерт в Большом Кремлевском дворце, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Незадолго до этого Касым-Жомарт Токаев побеседовал с Председателем КНР Си Цзиньпином.