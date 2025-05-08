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Президент посетил посвящённый 80-й годовщине Великой Победы концерт в Москве

Сегодня, 22:52
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 22:52
Сегодня, 22:52
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Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев наряду с главами иностранных государств, участвующих в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Великой Победы, посетил праздничный концерт в Большом Кремлевском дворце, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Незадолго до этого Касым-Жомарт Токаев побеседовал с Председателем КНР Си Цзиньпином.

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