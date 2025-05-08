По состоянию на начало мая 2025 года курс тенге к доллару США составляет около 515–520 тенге за доллар. Экономисты и финансовые аналитики Казахстана прогнозируют постепенное ослабление национальной валюты в течение лета и до конца 2025 года. Почему это будет происходить, и какие сценарии развития возможны, они рассказали в интервью BaigeNews.kz.

С начала апреля 2025 года курс тенге по отношению к доллару демонстрировал умеренное укрепление. По данным Национального банка Казахстана, на 1 апреля курс доллара составлял 504,44 тенге. В течение месяца нацвалюта укреплялась примерно на 1,1% по отношению к доллару. Это укрепление происходило на фоне стабильных цен на нефть и умеренного спроса на иностранную валюту внутри страны. Но все меняется, и по прогнозу некоторых экспертов финансового рынка, стоит ожидать ослабления тенге летом.

Так, по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 8 мая, курс доллара составил 516,01 тенге - со вторника укрепился на 1,52 тенге. Сегодня в обменниках страны купить доллар можно за 516,5-517 тенге, продать - за 518-518,5 тенге. Купить евро можно за 582-583 тенге, продать - за 586-587 тенге. Рубль стоит 6,1-6,15 тенге, продать его можно за 6,22-6,3 тенге. Средний курс покупки юаня составляет около 70,5 тенге, а продажи - около 72,8 тенге.

Сегодня утром Национальный банк установил официальный курс доллара в 514,5 тенге, евро – 582,67 тенге, рубля – 6,35 тенге, юаня - 71,29 тенге.

Перспективы тенге негативны

В Аналитическом центре АФК считают, что прогноз курса тенге к доллару на лето остаётся умеренно негативным. По мнению финансистов, в мае курс тенге продолжит находиться под давлением из-за внешних факторов - нестабильности на нефтяном рынке, глобального бегства инвесторов от риска, ожиданий решений Федерального резва и роста спроса на иностранную валюту внутри страны на фоне активизации её приобретения казахстанскими компаниями - оплата импортных контрактов, погашение/обслуживание внешнего долга и населением - турпоездки.

В то же время более глубокое ослабление нацвалюты может быть сдержано продажами иностранной валюты в рамках операций НБРК (порядка 1,2 млрд), субъектами КГС и экспортёрами, сохраняющейся жёсткостью денежно-кредитной политики, а также квартальными налоговыми выплатами.

По прогнозу АФК, через месяц курс может достичь 519,6 тенге за доллар против текущих 512 тенге за доллар. А годовой прогноз пересмотрен до 543,9 тенге из-за низких цены на сырьё, снижение добычи нефти в рамках ОПЕК+ и геополитической нестабильности.

BCC Invest предполагает, что к концу 2025 года курс доллара достигнет 531,2 тенге, при среднемесячном курсе в 507,9 тенге. Оптимистичный сценарий - 516,7 тенге, пессимистичный - до 546,1 тенге. Основные риски: инфляционное давление, снижение экспортных доходов и увеличение трансфертов из Нацфонда.

SberCIB Investment Research прогнозирует постепенное ослабление тенге: 530 тенге за доллар в конце первого квартала, 540 - во втором, 550 - в третьем и 560 - к концу года.

Applied Economics Research Centre (AERC) снизил прогноз среднегодового курса до 489,5 тенге за доллар, учитывая ожидаемое снижение цен на нефть

Ведущий казахстанский финансист, председатель правления Аналитического центра "КФ NAC Analytica", директор ОФ "Financial Freedo" Расул Рысмамбетов также считает, что возможно легкое ослабление курса тенге, обусловленное концом отопительного сезона, которое обычно снижает цены на нефть. Также среди факторов, влияющих на ослабление недавние меры ОПЕК+ по повышению добычи нефти. Но финансист уверен, что ослабление тенге будет сдерживаться мерами Национального банка РК по контролю инфляции.

"Курс доллара может укрепиться к тенге, если ФРС не будет снижать ставку", - считает финансист.

Экономист, директор компании Integrity Astana Жанат Нургалиев отмечает, что "укрепление тенге правительству невыгодно – это противоречит интересам бюджета". Эксперт считает, что на фоне нестабильной экономической ситуации и колебаний на сырьевых рынках, текущее ослабление тенге - это не случайность, а осознанная позиция властей, обусловленная необходимостью пополнения бюджета. Но, по его мнению, Нацбанк не будет укреплять тенге без крайней необходимости

"Укрепление тенге правительству невыгодно. Если появятся объективные основания для его роста, Нацбанк, скорее всего, будет проводить интервенции, чтобы сдержать укрепление", - отметил Нургалиев.

Он объяснил, что при сильной национальной валюте снижаются доходы бюджета от экспорта, особенно нефти и других сырьевых товаров. Учитывая, что бюджет Казахстана во многом формируется за счёт экспортных поступлений, выгоднее иметь ослабленный тенге.

"Сильный тенге - это недополученные доходы. А нам нужно финансировать социальные обязательства. Поэтому логика такова: чем выше курс доллара, тем больше тенге поступает в бюджет", - убежден эксперт.

Он прогнозирует ослабление тенге до 525–530 тенге за доллар.

"Некоторые аналитики говорят и о 540. Но в целом, если курс будет в районе 530 — это будет выгодно бюджету", - считает он.

Глобальные валюты и геополитика

В отношении глобальных валют Нургалиев считает, что доллар сохраняет позиции мировой резервной валюты, несмотря на торговое противостояние с Китаем.

"Доллар останется устойчивым. А юань может даже укрепиться, учитывая, как Китай набирает обороты - особенно в автомобильной и электронной промышленности", - пояснил он.

С рублем ситуация схожа с тенге: правительство России также заинтересовано в слабом рубле и проводит интервенции для недопущения его переукрепления. По евро - прогноз зависит от геополитики, прежде всего от войны в Украине и устойчивости европейской экономики.

По мнению Рысмамбетова, евро же может демонстрировать стабильность или незначительное укрепление, в зависимости от экономической ситуации в еврозоне и внешнеторговых отношений.

"Курс юаня может оставаться стабильным, учитывая тесные экономические связи между Казахстаном и Китаем. Российский рубль же может испытывать давление из-за санкций и экономической нестабильности в России, что может привести к его ослаблению по отношению к тенге. Однако курс рубля достаточно искусственный, и зависит от мирных переговоров", - отмечает эксперт.

По мнению экспертов финансового рынка, прямые прогнозы по паре EUR/KZT ограничены, однако учитывая возможное укрепление евро к доллару на фоне стабилизации инфляции в Евросоюзе, курс тенге к евро может также ослабнуть. При текущем курсе около 570 тенге за евро, к концу лета возможен рост до 590–610 тенге за евро, особенно при сохранении давления на тенге и укреплении евро.

Финансист Арсен Темирбаев отмечает, что возможное укрепление рубля может оказывать неоднозначное влияние на тенге: с одной стороны, поддерживая его по отношению к доллару, с другой - ослабляя по отношению к рублю. Ожидается, что курс тенге к рублю будет колебаться в диапазоне 5,5–6,0 тенге за рубль, в зависимости от геополитической ситуации и цен на нефть.

Нефть под давлением

На начало мая 2025 года нефть дешевеет, это обусловлено увеличением добычи странами ОПЕК+ и снижением глобального спроса. Рассмотрим прогнозы и аналитику по ценам на нефть марок Brent и WTI до конца лета 2025 года. По итогам сегодняшних торгов цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE составляет 61,75 доллара за баррель, WTI - около $56,19.

По прогнозу АФК, цены на нефть в ближайшее время, с высокой вероятностью, будут оставаться под умеренным понижательным давлением в районе 60-64 долларов за баррель. Это обусловлено ростом предложения на фоне неоднозначных сигналов со стороны спроса. С одной стороны, ОПЕК+ приняла решение увеличить добычу нефти в июне на 411 тыс. баррелей в сутки, а совокупный прирост за два месяца (май–июнь) превысит 800 тыс. баррелей, что усиливает риски переизбытка предложения на рынке. Это решение также обусловлено стремлением Саудовской Аравии обеспечить соблюдение квот странами-членами, такими как Ирак и Казахстан.

В то же время устойчивого восстановления глобального спроса пока не наблюдается, особенно с учётом сохраняющейся неопределённости в мировой экономике. С другой стороны, котировки нефти могут получать краткосрочную поддержку в случае геополитических обострений и временных перебоев поставок в отдельных регионах, либо в случае снижения тарифов между Китаем и США.

Эксперты финансового рынка прогнозируют, что в ближайшие 12 месяцев цена на нефть будет колебаться около значения в 64,9 доллара за баррель (тек. 61,5 доллара).

Так, Goldman Sachs снизил прогноз средней цены на Brent до $60 за баррель на оставшуюся часть 2025 года, ссылаясь на увеличение добычи и риски рецессии. Barclays тоже снизил прогноз до $66 за баррель, учитывая ускоренное увеличение добычи ОПЕК+ и слабый спрос. HSBC ожидает среднюю цену в $68,5 за баррель в 2025 году, отражая слабый спрос и опасения по поводу перенасыщения рынка.

Что же касается североамериканской нефти WTI, пока марка демонстрировала укрепление. Но рейтинговые агентства прогнозируют снижение цены. Goldman Sachs снизил прогноз средней цены на WTI до $56 за баррель на оставшуюся часть 2025 года. J.P. Morgan ожидает среднюю цену на WTI в $64 за баррель в 2025 году. Bank of America прогнозирует среднюю цену на WTI в $61 за баррель в 2025 году, учитывая рост предложения и слабый спрос.

Таблица прогнозируемых цен на нефть до конца лета 2025 года

Месяц Brent ($/баррель) WTI ($/баррель) май 59-60 56-57 июнь 60-62 57-59 июль 62-64 59-61 август 63-65 60-62

По мнению экспертов финансового рынка, главными факторами влияющими на цены на нефть остаются: увеличение добычи ОПЕ+, снижение спроса на нефть из-за роста использования альтернативных источников энергии (например, электромобили), и напряженная ситуация на Ближнем Востоке и возможные санкции.

По мнению Расула Рысмамбетова, летом цены на нефть снизятся из-за последнего решения ОПЕК+ об увеличении добычи.

"Вероятнее всего решение о повышении добычи все же было принято на фоне роста внутренних расходов в странах экспортерах, а не из-за нарушений. Что Саудовская Аравия, что Россия - завязли в крупных проектах, поэтому нуждаются в финансировании", - говорит финансист.

Такого же мнения придерживается Жанат Нургалиев: действия стран ОПЕК+ могут привести к перенасыщению рынка и снижению цен.

"Они договорились увеличить объемы добычи, и если рынок будет перенасыщен, цена пойдет вниз. Для Казахстана цена в $60 за баррель - не самый благоприятный сценарий", - считает экономист.

Это еще один аргумент в пользу ослабленного тенге: при низких ценах на нефть бюджет может компенсировать потери за счёт выгодного валютного курса.

В целом, лето 2025 года, вероятно, будет характеризоваться постепенным ослаблением тенге по отношению к основным валютам, особенно к доллару. Основные риски включают снижение цен на нефть, инфляционное давление и геополитическую нестабильность. Тем не менее, возможны периоды временного укрепления тенге в случае улучшения внешнеэкономической конъюнктуры и стабилизации внутренних экономических факторов.

Ожидается, что до конца лета 2025 года цены на нефть останутся под давлением из-за увеличения предложения и слабого спроса. Однако геополитические факторы могут вызвать краткосрочные колебания цен. Инвесторам и участникам рынка рекомендуется внимательно следить за действиями ОПЕК+ и глобальными экономическими тенденциями.

Для граждан и бизнеса рекомендуется учитывать возможные колебания курса при планировании валютных операций и инвестиций.