11-12 мая Казахстан с официальным визитом посетит Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе переговоров с Президентом Касым-Жомартом Токаевым будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнёрства между Казахстаном и ОАЭ, а также подписан ряд двусторонних документов.