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Казахстан посетит наследный принц Абу-Даби

Сегодня, 19:32
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baigenews.kz Сегодня, 19:32
Сегодня, 19:32
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Фото: baigenews.kz

11-12 мая Казахстан с официальным визитом посетит Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе переговоров с Президентом Касым-Жомартом Токаевым будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнёрства между Казахстаном и ОАЭ, а также подписан ряд двусторонних документов.

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