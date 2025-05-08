Казахстан посетит наследный принц Абу-Даби
Сегодня, 19:32
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Сегодня, 19:32Сегодня, 19:32
43Фото: baigenews.kz
11-12 мая Казахстан с официальным визитом посетит Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе переговоров с Президентом Касым-Жомартом Токаевым будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнёрства между Казахстаном и ОАЭ, а также подписан ряд двусторонних документов.