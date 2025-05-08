В Алматы спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС оказали помощь девушке, потерявшейся в горах, передаёт BaigeNews.kz.

19-летняя гражданка России, поднимаясь от спортивного комплекса "Медео" в сторону ущелья Горельник заблудилась на крутых горных склонах на высоте более 2000 метров.

Сигнал о происшествии поступил на телефон 112, после чего спасатели незамедлительно выдвинулись на помощь.

Операция прошла успешно.