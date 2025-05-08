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Россиянку спасли в горах в Алматы

Девушка заблудилась на крутых горных склонах.

Сегодня, 22:08
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 22:08
Сегодня, 22:08
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Фото: baigenews.kz

В Алматы спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС оказали помощь девушке, потерявшейся в горах, передаёт BaigeNews.kz.

19-летняя гражданка России, поднимаясь от спортивного комплекса "Медео" в сторону ущелья Горельник заблудилась на крутых горных склонах на высоте более 2000 метров.

Сигнал о происшествии поступил на телефон 112, после чего спасатели незамедлительно выдвинулись на помощь.

Операция прошла успешно.

"Спасибо большое сотрудникам МЧС РК за оперативность и своевременную помощь. Я бы не смогла самостоятельно спуститься с горы, так как уже стемнело. Я безумно благодарна", - отметила спасённая.

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