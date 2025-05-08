Россиянку спасли в горах в Алматы
Девушка заблудилась на крутых горных склонах.
Сегодня, 22:08
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:08Сегодня, 22:08
160Фото: baigenews.kz
В Алматы спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС оказали помощь девушке, потерявшейся в горах, передаёт BaigeNews.kz.
19-летняя гражданка России, поднимаясь от спортивного комплекса "Медео" в сторону ущелья Горельник заблудилась на крутых горных склонах на высоте более 2000 метров.
Сигнал о происшествии поступил на телефон 112, после чего спасатели незамедлительно выдвинулись на помощь.
Операция прошла успешно.
"Спасибо большое сотрудникам МЧС РК за оперативность и своевременную помощь. Я бы не смогла самостоятельно спуститься с горы, так как уже стемнело. Я безумно благодарна", - отметила спасённая.