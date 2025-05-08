  • 8 Мая, 19:45
  • BAIGENEWS

В Минобороны выступили с обращением к казахстанцам

Граждан призвали воздержаться от распространения недостоверной информации.

Сегодня, 18:55
АВТОР
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Минобороны РК Сегодня, 18:55
Сегодня, 18:55
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Фото: Минобороны РК

С 8 мая в Астане началось плановое возвращение личного состава и военной техники, принимавших участие в военном параде, посвящённом 80-летию Великой Победы, к местам постоянной дислокации. В связи с этим в Минобороны выступили с обращением, передаёт BaigeNews.kz.

Чтобы граждане не пугались, завидев на улицах и вокзалах танки и бронемашины, в Минобороны пояснили:

"Переброска осуществляется как железнодорожным транспортом, так и своим ходом. Завершение мероприятий планируется 14 мая. Призываем граждан воздерживаться от распространения недостоверной информации и ориентироваться исключительно на официальные источники".

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