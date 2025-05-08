В Минобороны выступили с обращением к казахстанцам
Граждан призвали воздержаться от распространения недостоверной информации.
Сегодня, 18:55
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Сегодня, 18:55Сегодня, 18:55
156Фото: Минобороны РК
С 8 мая в Астане началось плановое возвращение личного состава и военной техники, принимавших участие в военном параде, посвящённом 80-летию Великой Победы, к местам постоянной дислокации. В связи с этим в Минобороны выступили с обращением, передаёт BaigeNews.kz.
Чтобы граждане не пугались, завидев на улицах и вокзалах танки и бронемашины, в Минобороны пояснили:
"Переброска осуществляется как железнодорожным транспортом, так и своим ходом. Завершение мероприятий планируется 14 мая. Призываем граждан воздерживаться от распространения недостоверной информации и ориентироваться исключительно на официальные источники".