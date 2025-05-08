С 8 мая в Астане началось плановое возвращение личного состава и военной техники, принимавших участие в военном параде, посвящённом 80-летию Великой Победы, к местам постоянной дислокации. В связи с этим в Минобороны выступили с обращением, передаёт BaigeNews.kz.

Чтобы граждане не пугались, завидев на улицах и вокзалах танки и бронемашины, в Минобороны пояснили: