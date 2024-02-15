Димаш Кудайберген стал послом доброй воли МОМ
Сегодня, 18:27
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Сегодня, 18:27Сегодня, 18:27
147Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash
Популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген стал послом доброй воли ООН по миграции, передаёт BaigeNews.kz.
Публикация об этом появилась на странице Международной организации по миграции.
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"Наши новые региональные и национальные послы доброй воли вдохновляют людей во всем мире. С МОМ они будут способствовать улучшению жизни людей. Приветствуем вас в МОМ!" - сказано в публикации.
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