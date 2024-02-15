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Димаш Кудайберген стал послом доброй воли МОМ

Сегодня, 18:27
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instagram.com/kudaibergenov.dimash Сегодня, 18:27
Сегодня, 18:27
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Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген стал послом доброй воли ООН по миграции, передаёт BaigeNews.kz.

Публикация об этом появилась на странице Международной организации по миграции. 

 
 
 
 
 
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Публикация от IOM - UN Migration (@unmigration)

"Наши новые региональные и национальные послы доброй воли вдохновляют людей во всем мире. С МОМ они будут способствовать улучшению жизни людей. Приветствуем вас в МОМ!" - сказано в публикации.

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