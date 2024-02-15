Димаш Кудайберген стал послом доброй воли МОМ

Популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген стал послом доброй воли ООН по миграции, передаёт BaigeNews.kz.

Публикация об этом появилась на странице Международной организации по миграции.

"Наши новые региональные и национальные послы доброй воли вдохновляют людей во всем мире. С МОМ они будут способствовать улучшению жизни людей. Приветствуем вас в МОМ!" - сказано в публикации.