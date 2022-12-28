Димаш Кудайберген получил стипендию "Болашак"

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Стипендию "Болашак" присудили 178 казахстанцам, передает BaigeNews.kz. 60 человек поступили в магистратуру, восемь – в докторантуру лучших вузов мира. По программе "Стажировка" пройдут обучение 110 стипендиатов.

"Обладатели международной стипендии пройдут академическое обучение и стажировку в ведущих университетах и научных центрах 20 стран мира. 93 человека будут получать знания в вузах США, 47 – Великобритании. В этом году в рамках поручения главы государства запущен процесс переориентирования программы "Болашак". Основной акцент делается на подготовку инженерно-технических кадров", - отметили в пресс-службе международной программы.

В 2022 году преобладающее большинство стипендиатов пройдут подготовку за рубежом по направлениям инженерно-технического профиля. Список обладателей международной стипендии "Болашак" опубликован на сайте Центра международных программ.