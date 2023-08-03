Димаш Кудайберген опубликовал загадочный пост в сети
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Популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген сделал загадочную публикацию в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.
В Instagram известный певец опубликовал изречение японского писателя Харуки Мураками, сопроводив слова видеоклипом на фоне океана.
"Если вы будете долго смотреть на океан, вы будете скучать по людям, а если вы будете долго смотреть на людей, вы будете скучать по океану", - написал Димаш.
Пользователи в комментариях тут же бросились предполагать, кого именно вспоминает музыкант.
"А если долго смотреть на тебя, дорогой, начинаешь скучать по твоему Голосу и по твоим концертам...по новым песням ... по присутствию тебя в нашей жизни... Как океана много не бывает, так и тебя тоже...", - пишут поклонники казахстанского исполнителя.
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