Дильназ Ахмадиева рассказала о втором разводе

Фото: Instagram / dilnaz_akhmadiyeva

Известная казахстанская певица Дильназ Ахмадиева рассказала о своём втором разводе, передаёт BaigeNews.kz .

Артистка приняла участие в подкасте "Mom’sкий әңгіме". В интервью она рассказала, что чуть более года назад развелась со вторым мужем Азильханом Сейтбаевым, а официально — осенью прошлого года.

Отвечая на вопрос о причинах развода, певица сказала: "Не сложилось. Мы больше друзья. Мне кажется, у нас изначально была дружба, это было первое, потом всё остальное. Потом всё остальное прошло, а дружба осталась".

"Я решила закончить семейные отношения, потому что пока ребёнок маленький, чтобы не было какого-то дисбаланса, когда он чуть подрастёт. Я понимала, что мы уже не можем", — отметила она.

Дильназ Ахмадиева рассказала историю знакомства с уже бывшим мужем: "Мы в 2017 году начали встречаться, в 2019 году поженились, а в 2020 году я родила сына. Но мы знакомы были с 2013 года. Я была в жюри конкурса X-Factor, а он пришёл участвовать в составе группы".

Певица отметила, что и первый, и второй муж были младше её.

"У меня первый муж был младше на восемь лет, второй на семь лет", — рассказала Ахмадиева.