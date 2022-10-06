Дикому Арману снова продлили арест, теперь до декабря

Фото: instagram.com/armandzhumageldiev

Арману Джумагельдиеву, известному по прозвищу Дикий Арман, продлили срок ареста ещё на два месяца, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Алматинский городской суд.

Сообщается, что шестого октября специализированный межрайонный следственный суд Алматы удовлетворил ходатайство органов следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Джумадильдиева до 11 месяцев, то есть до седьмого декабря.

Постановление суда ещё не вступило в законную силу.

Напомним, Дикий Арман был задержан спецслужбами в начале 2022 года после январских событий, и сейчас находится в СИЗО. Ему инкриминируют незаконное хранение оружия и организацию массовых беспорядков.

Об "особой роли" Дикого Армана в январских событиях рассказали в Генпрокуратуре.