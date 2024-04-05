Дифференцированные цены на топливо установят на приграничных АЗС в Казахстане
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Совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка ГСМ провёл первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, передаёт BaigeNews.kz.
Рассмотрена текущая ситуация на рынке ГСМ и обсуждены меры по пресечению незаконного вывоза топлива из страны.
Как отмечается в докладе министерства энергетики, из-за диспаритета казахстанских цен с соседними странами имеется риск перетоков и "серого" экспорта ГСМ.
Для недопущения дефицита на внутреннем рынке АФМ, ПС КНБ, КГД МФ совместно с иными заинтересованными госорганами поручено усилить контроль за вывозом ГСМ на пограничных переходах.
Первым заместителем премьер-министра также поручено министерству энергетики совместно с заинтересованными государственными органами принять меры по установлению дифференцированных цен на приграничных АЗС для иностранных грузовых автомобилей.
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