Дифференцированные цены на топливо установят на приграничных АЗС в Казахстане

Совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка ГСМ провёл первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, передаёт BaigeNews.kz.

Рассмотрена текущая ситуация на рынке ГСМ и обсуждены меры по пресечению незаконного вывоза топлива из страны.

Как отмечается в докладе министерства энергетики, из-за диспаритета казахстанских цен с соседними странами имеется риск перетоков и "серого" экспорта ГСМ.

Для недопущения дефицита на внутреннем рынке АФМ, ПС КНБ, КГД МФ совместно с иными заинтересованными госорганами поручено усилить контроль за вывозом ГСМ на пограничных переходах.

Первым заместителем премьер-министра также поручено министерству энергетики совместно с заинтересованными государственными органами принять меры по установлению дифференцированных цен на приграничных АЗС для иностранных грузовых автомобилей.