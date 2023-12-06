Диетолог назвала идеальное время для ужина

Безопасный для фигуры и полезный для пищеварения режим приёма пищи вечером назвала врач-диетолог Ирина Писарева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на издание "Вечерняя Москва".

"Оптимальное время для ужина — с 18 до 19 часов. Либо за 2-3 часа до сна, чтобы еда успела усвоиться, а организм отдыхал ночью", — рассказала Ирина Писарева.

По её словам, соблюдать такой режим необходимо для того, чтобы пищеварение не мешало отдыху. Вечерний приём пищи не должен включать в себя медленно усваиваемые продукты. Для ужина отлично подойдут рыба нежирных сортов, курица, индейка, яйца, творог и йогурт. Быстрые углеводы следует исключить из вечернего рациона.

"В качестве гарнира к основному блюду лучше использовать овощи как источник клетчатки. Их можно есть как в свежем виде, так и приготовленными на гриле, — подчеркнула диетолог.

Кроме того, Писарева предложила добавлять в блюда растительную пищу и специи.

"Это могут быть листья салата, укроп, петрушка, базилик. Специи в рационе особенно важны зимой: они не только раскрывают вкус еды, но и укрепляют иммунитет. Это могут быть перец, куркума или розмарин", — подчеркнула специалист.

По мнению диетолога, необходимо употреблять в пищу также и домашние заготовки: квашеную капусту, кимчи. Подойдет и салат с натуральным йогуртом. Размер порций, подчеркнула Писарева, не должен превышать 250–300 граммов, из них 100-150 граммов отводят овощам, а остальное — белку.