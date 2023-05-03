Дезертировавшего в Казахстан россиянина депортируют на родину

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Сегодня, 3 мая, в районном суде Западно-Казахстанской области вынесли приговор гражданину Росии Игорю Санджиеву. Его обвиняли в незаконном пересечении государственной границы, передаёт BaigeNews.kz.

В материалах дела указывается, что мужчина был мобилизован в 2022 году, а в марте 2023 года он сбежал из воинской части и незаконно пересёк государственную границу Казахстана. В нашей стране Санджиев запросил предоставление ему статуса беженца, но накануне получил отказ от комиссии при департаменте труда и соцзащиты ЗКО.

Суд учёл, что у подсудимого в Казахстане нет постоянного места жительства и работы, и назначил россиянину условный срок и дополнительное наказание в виде выдворения за пределы страны.

"Суд, исследовав материалы уголовного дела, признал виновным Санджиева Игоря Олеговича в совершении преступления, предусмотренного статьёй 392 часть 1 УК РК и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев с выдворением за пределы Республики Казахстан сроком на пять лет, с применением статьи 63 УК РК, условно", - говорится в сообщении суда.

Приговор суда не вступил в законную силу.