Действующий герб представляет собой видоизмененный герб Казахской ССР - депутаты

Государственный Герб должен быть простым, понятным не только для казахстанца, но и для любого иностранца, воплощать в себе уважение к историческому прошлому и устремлённость нашего народа в будущее. Об этом в депутатском запросе на имя премьер-министра РК Олжаса Бектенова сказал депутат Мажилиса Парламента РК Әбіл Еркін, передаёт BaigeNews.kz.

"На третьем заседании Национального курултая, прошедшего в Атырау глава государства особо остановился на вопросе совершенствования государственных символов. Президент совершенно справедливо отметил, что они являются "зримым воплощением нашей национальной идентичности". По сути, Государственный Герб – это визуализированный символ независимости, именно поэтому Глава государства предложил подумать над возможностью его модернизации. В социальных сетях уже началось стихийное обсуждение этой инициативы, высказываются различные точки зрения, порой совершенно противоположные", - сказал Әбіл Еркін.

Если подходить объективно, то в государственный герб уже и так вносились изменения, причем не один, целых пять раз. Хоть и не значительно, но менялись – цвета и оттенки, формы и надпись.

"Первый стандарт вышел в 1992 году, второй – в 1996 году, третий – в 2008 году. В 2014 году стандарт герба образца 2008 года был заменён. В 2018 году внесены изменения в написание названия страны: вместо прежнего кириллического написания "ҚАЗАҚСТАН" используется латинизированное "QAZAQSTAN". Необходимо ввести эту стихийную дискуссию в цивилизованное русло, дать возможность аргументированно высказаться всем сторонам, обсудить все возможные плюсы и потенциальные минусы, включая расчет возможных бюджетных расходов", - отметил депутат.

Мажилисмен считает, что государственный Герб должен быть простым, понятным не только для казахстанца, но и для любого иностранца, воплощать в себе уважение к историческому прошлому и устремлённость нашего народа в будущее.

"Если мы хотим, чтобы восприятие Золотой Орды в мире было неразрывно связано именно с Казахстаном, следует подумать над отражением этого факта в государственных символах. В государственном гербе отсутствует по-настоящему историческая преемственность, и не имеет места олицетворение Казахстана как независимого национального государства. Действующий государственный герб представляет собой видоизмененный герб Казахской ССР, в котором вместо колосьев – крылья тулпара, вместо серпа и молота – шанырак, а вместо надписи: "КазССР" – надпись "Qazaqstan". Пятиконечная звезда осталась без изменения, но приобрела новый символизм", - отметил он.

Необходимо детально изучить опыт формирования гербов в странах, которые входили в Советский блок.

"Кроме того, полезно будет посмотреть на формирование государственной символики в азиатском регионе в целом с точки зрения осмысления своей истории и формирования национальных целей в будущем. При этом нельзя упускать из виду, что в современной геральдике нет определенных правил и шаблонов на этот счет, есть страны вообще не имеющие Герба, поэтому при обсуждении важен голос специалистов по геральдике и истории", - резюмировал депутат.

Напомним, ранее президент предложил рассмотреть вопрос обновления герба страны.