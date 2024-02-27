Действующее законодательство недостаточно эффективно – сенаторы о проблемах водообеспечения

Депутаты Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий на выездном заседании в Кызылординской области обсудили проблемы и перспективы устойчивого водообеспечения, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Председатель Комитета Сената Али Бектаев отметил, что Глава государства на расширенном заседании правительства особо подчеркнул важность вопроса доступности водных ресурсов, указав, что сегодня в зоне повышенного риска находятся поливные земли Туркестанской и Кызылординской областей.

"В целях улучшения ситуации, в том числе по оптимизации посевов влагоемких культур, переходу на засухоустойчивые сельхозкультуры и внедрению водосберегающих технологий требуются решительные меры. Дальнейшего развития требуют и вопросы повышения эффективности и координации деятельности органов государственной власти в целях достижения приоритетных целей и задач в сфере водных отношений", - сказал Али Бектаев.

В свою очередь, сенатор Жанболат Жоргенбаев отметил, что в нынешнем Водном кодексе не учтены механизмы водосбережения и стимулирования экономного использования воды.

"Отсутствие конкретных законодательных механизмов межотраслевого взаимодействия не позволяет систематически планировать мероприятия по снижению дефицита воды и контролю их реализации. Действующее законодательство недостаточно обеспечивает условия для реализации эффективной государственной политики в области использования и охраны водных ресурсов. Кроме того, институциональная структура и система управления требует дальнейшего развития и повышения их эффективности", - отметил сенатор Жоргенбаев.

В целях ознакомления с водохозяйственной ситуацией сенаторы также посетили Кызылординский гидроузел, гидроузел "Айтек", предприятие "Қызылорда су жүйесі" и завод по производству риса "Алтын Орда".

По результатам выездного заседания участниками были выработаны соответствующие рекомендации, которые будут направлены в адрес правительства.