Деятельность крупной сети онлайн-казино пресекли в Казахстане

13 января Министерством внутренних дел совместно с Комитетом национальной безопасности при координации Генеральной прокуратуры ликвидирована крупнейшая сеть незаконных онлайн-казино, действовавших под видом лотерейных клубов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



Сообщается, что в проведении одной из самых масштабных совместных спецопераций было задействовано более трех тысяч сотрудников МВД и КНБ.

"В орбите оперативной разработки находились представители криминалитета, которые оказывали преступное влияние и покровительство игорным заведениям, а также совершали преступления в отношении сотрудников и клиентов лото клубов. Кроме незаконной игорной деятельности, охранники и администраторы организовывали для VIP-клиентов интимные услуги: зафиксированы факты сводничества и употребления наркотиков. В ходе спецоперации в полицию доставлено свыше 400 человек. Задержано восемь основных организаторов преступной схемы, в том числе граждане ближнего и дальнего зарубежья", – сообщил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс.

Также сообщается, что по всей стране проведено 570 обысковых мероприятий в помещениях и офисах лото клубов. Изъято 23 единицы огнестрельного и травматического оружия, денежные средства в сумме 247 миллионов тенге, 55 миллионов российских рублей, 125 тысяч долларов, а также иные вещественные доказательства, включая документацию, компьютерную технику и мобильные устройства. В результате пресечена деятельность 326 лото-клубов по всей стране.

Отмечается, что установлены и заблокированы серверы, через которые в Казахстане осуществлялась трансляция онлайн-казино из-за рубежа.

Особо стоит выделить, что полицейские выявили, что администраторы могли в "ручном" режиме регулировать исход игр. Ранее проведенная экспертиза подтвердила незаконную деятельность задержанных лиц.