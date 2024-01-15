Деятельность крупной сети онлайн-казино пресекли в Казахстане
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13 января Министерством внутренних дел совместно с Комитетом национальной безопасности при координации Генеральной прокуратуры ликвидирована крупнейшая сеть незаконных онлайн-казино, действовавших под видом лотерейных клубов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что в проведении одной из самых масштабных совместных спецопераций было задействовано более трех тысяч сотрудников МВД и КНБ.
"В орбите оперативной разработки находились представители криминалитета, которые оказывали преступное влияние и покровительство игорным заведениям, а также совершали преступления в отношении сотрудников и клиентов лото клубов. Кроме незаконной игорной деятельности, охранники и администраторы организовывали для VIP-клиентов интимные услуги: зафиксированы факты сводничества и употребления наркотиков. В ходе спецоперации в полицию доставлено свыше 400 человек. Задержано восемь основных организаторов преступной схемы, в том числе граждане ближнего и дальнего зарубежья", – сообщил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс.
Также сообщается, что по всей стране проведено 570 обысковых мероприятий в помещениях и офисах лото клубов. Изъято 23 единицы огнестрельного и травматического оружия, денежные средства в сумме 247 миллионов тенге, 55 миллионов российских рублей, 125 тысяч долларов, а также иные вещественные доказательства, включая документацию, компьютерную технику и мобильные устройства. В результате пресечена деятельность 326 лото-клубов по всей стране.
Отмечается, что установлены и заблокированы серверы, через которые в Казахстане осуществлялась трансляция онлайн-казино из-за рубежа.
Особо стоит выделить, что полицейские выявили, что администраторы могли в "ручном" режиме регулировать исход игр. Ранее проведенная экспертиза подтвердила незаконную деятельность задержанных лиц.
"Досудебным расследованием установлено, что ежемесячная совокупная прибыль лото клубов только одного региона в среднем составляла 300 миллионов тенге, соответственно со всех регионов страны порядка шести миллиардов. При этом около 70% денежных средств выводилось за рубеж. На банковский счет только одного из организаторов ежемесячно поступало около 900 миллионов тенге. Расследование проводится следственным департаментом МВД по нескольким статьям Уголовного кодекса, фигурантам вменяется создание, руководство и участие в организованной преступной группе. Другие сведения разглашению не подлежат", – отметил Куандык Алпыс.
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