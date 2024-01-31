Девять тысяч казахстанцев признаны банкротами в 2023 году

80 тысяч человек подали заявления в электронном виде, из них по займам на сумму более 16,5 млрд тенге банкротами признано около 9 тысяч граждан. Об этом на пресс-конференции на площадке СЦК сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов, передаёт BaigeNews.kz.

В 2023 году в рамках реализации процесса банкротства физических лиц запущено новое цифровое решение. Процессы проверки проводятся онлайн государственными органами, банками второго уровня, финансовыми организациями.

"Нет никакого субъективного фактора. Все автоматизировано. Благодаря этому заявители имеют возможность обращаться только в налоговые органы и участвовать в этом процессе", - сказал вице-министр.

По его словам, в рамках совершенствования законодательства о банкротстве физических лиц будут введены новые нормы.