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Девять педагогов работали по поддельным дипломам в Улытауской области

Сегодня, 09:15
АВТОР
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stan.kz Сегодня, 09:15
Сегодня, 09:15
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Фото: stan.kz

Тему коррупционных рисков в преддверии Дня учителя обсудили специалисты Антикора с руководителями школ и отделами управления образования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

По данным антикоррупционной службы Улытауской области, девять педагогов с поддельными дипломами работали в образовательных учреждениях области.

"Всего за 9 месяцев было зарегистрировано 3 уголовных и 14 административных дел в этой сфере", - сообщили в антикоре.

Согласно закону, педагогу, принявшему подарок дороже 10 МРП, грозит штраф в размере почти 7 млн тенге. Ответственность предусмотрена и для дарителей.

Также на встрече презентовали проект "Антикоррупционное волонтёрство".

"Целью проекта является вовлечение неравнодушных граждан, в том числе работников сферы образования, привлечение их к общественным работам, оказание содействия Антикоррупционной службе в выявлении коррупционных рисков, правонарушений в этой сфере, проведение профилактических мероприятий, а также в целом создание правильного антикоррупционного воспитания среди молодёжи", - сказал руководитель управления превенции Департамента Агентства РК по противодействию коррупции Арлен Уандыков.


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