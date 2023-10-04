Девять педагогов работали по поддельным дипломам в Улытауской области

Тему коррупционных рисков в преддверии Дня учителя обсудили специалисты Антикора с руководителями школ и отделами управления образования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

По данным антикоррупционной службы Улытауской области, девять педагогов с поддельными дипломами работали в образовательных учреждениях области.

"Всего за 9 месяцев было зарегистрировано 3 уголовных и 14 административных дел в этой сфере", - сообщили в антикоре.

Согласно закону, педагогу, принявшему подарок дороже 10 МРП, грозит штраф в размере почти 7 млн тенге. Ответственность предусмотрена и для дарителей.

Также на встрече презентовали проект "Антикоррупционное волонтёрство".