Девять медалей выиграли казахстанцы на 58-ой Международной Менделеевской олимпиаде по химии

Подведены итоги 58-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии. Сборная Казахстана выиграла девять медалей – одну золотую, две серебряные и шесть бронзовых, передаёт BaigeNews.kz.

Олимпиада прошла в городе Шэньжень (КНР) среди 200 участников из 29 стран. Они разыграли 15 золотых, 30 серебряных и 45 бронзовых наград.

Золото завоевал Ринат Илюсизов – ученик лицея для одарённых детей №8 Павлодара.

"Серебро" - у Әділжана Молдағұла - лицей-интернат "Білім-инновация" (Актау) и Кирилла Кима - Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления (Астана).

"Бронза" - Абылай Кабдулхадыр - Назарбаев Интеллектуальная школа ФМН (Астана), Алихан Серікұлы - Международная школа Haileybury (Алматы), Еңлік Бақытбекова - Назарбаев Интеллектуальная школа ХБН (Алматы), Тамила Рахимбаева - Назарбаев Интеллектуальная школа ХБН (Павлодар), Санжар Қалиақбар - лицей-интернат №1 "Білім-инновация" (Караганда) и Әліби Мұғалім - лицей-интернат "Білім-инновация" (Актау).