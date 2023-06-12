Девять лет лишения свободы запросил прокурор для Арыстанбека Мухамедиулы

В суде №2 района "Байконыр" Астаны начались прения сторон по делу экс-директора Национального музея РК и бывшего министра культуры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Прокурор Еркегали Закиров озвучил обвинительное заключение, в котором просит признать Арыстанбека Мухамедиулы виновным по части 3 статьи 28 (Организация преступления) и пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере) и назначить ему девять лет лишения свободы без конфискации имущества, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Бывшего директора Национального музея обвиняют в хищении 221 411 730 тенге при проведении выставки "Шествие Золотого человека".