Девять человек пострадали из-за сильного ветра в Таразе

Сильный вечер стал причиной падения нескольких деревьев и крыши здания в Жамбылской области. Пострадали девять человек, передаёт BaigeNews.kz.

Порывы ветра достигали 30 метров в секунду.

”В травматологическое отделение с различными травмами обратились девять человек", - сообщили в пресс-службе областного Управления здравоохранения.

По данным информационного портала "Жамбылинфо", в единую диспетчерскую службу поступило 128 заявок, связанных с непогодой. 10 из них касаются падения деревьев, одно - обрушения крыши, более 70 - освещения.