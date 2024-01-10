Девять человек пострадали из-за сильного ветра в Таразе
Сегодня, 20:31
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Сегодня, 20:31Сегодня, 20:31
138Фото: t.me/vtvs_taraz
Сильный вечер стал причиной падения нескольких деревьев и крыши здания в Жамбылской области. Пострадали девять человек, передаёт BaigeNews.kz.
Порывы ветра достигали 30 метров в секунду.
”В травматологическое отделение с различными травмами обратились девять человек", - сообщили в пресс-службе областного Управления здравоохранения.
По данным информационного портала "Жамбылинфо", в единую диспетчерскую службу поступило 128 заявок, связанных с непогодой. 10 из них касаются падения деревьев, одно - обрушения крыши, более 70 - освещения.
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