Девять человек погибли в жутком ДТП в Балхаше
Сегодня, 09:35
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Сегодня, 09:35Сегодня, 09:35
136Фото: POLICE_of_KZ
Две иномарки столкнулись на трассе Балхаш — Приозерск, в 5 км от поселка Гульшат. В резульате погибли девять человек, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в МВД РК, трагедия произошла 19 августа в шесть утра.
"В резльтате столкновения автомобилей Toyota Camry 70 и Honda Odyssey. 9 человек скончались на месте. Один пассажир доставлен в медицинское учреждение", — сообщил начальник отдела полиции Балхаша Айткен Кадрин.
По данному факту начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы.
Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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