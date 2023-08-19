Девять человек погибли в жутком ДТП в Балхаше

Две иномарки столкнулись на трассе Балхаш — Приозерск, в 5 км от поселка Гульшат. В резульате погибли девять человек, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в МВД РК, трагедия произошла 19 августа в шесть утра.

"В резльтате столкновения автомобилей Toyota Camry 70 и Honda Odyssey. 9 человек скончались на месте. Один пассажир доставлен в медицинское учреждение", — сообщил начальник отдела полиции Балхаша Айткен Кадрин.

По данному факту начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы.