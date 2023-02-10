Девять человек на место - в Алматы определился список кандидатов в маслихат

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В маслихат города Алматы избирается 42 депутата. Такие данные на брифинге Региональной службы коммуникаций предоставила председатель территориальной избирательной комиссии Алматы Айгуль Калыкова, передаёт BaigeNews.kz.

Стоит отметить, что в числе избираемых 42 депутатов маслихата, 21 — по одномандатным территориальным избирательным округам, 21 — по партийным спискам.

В настоящее время по выборам депутатов маслихата Алматы по партийным спискам представлены партийные списки шести политических партий, в которых 153 кандидата:

ОО "Народная партия Казахстана" (42 кандидата),

Общественное объединение "Демократическая партия Казахстана "Ак Жол" (20 кандидатов),

Алматинский городской филиал ОО "Партии "Amanat" (63 кандидата),

Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" (шесть кандидатов),

ОО "Партия "Respublica" (15 кандидатов),

Алматинский городской филиал Общественного Объединения "Казахстанская партия зелёных "Байтақ" (семь кандидатов).

Политические партии представили документы в соответствии с требованиям Конституционного закона о выборах. В каждом партийном списке количество женщины и лиц моложе 29 лет составляет не менее 30 процентов.

По 21 одномандатному территориальному избирательному округу по выборам депутатов маслихата города Алматы выдвинуто 210 кандидатов.

В среднем на один мандат претендуют 10 человек. Наибольшая конкуренция — 19 человек в четвёртом округе. Из выдвинутых кандидатов 166 мужчин, 44 женщины. Самый молодой кандидат — 2002-ого года рождения, самый возрастной 1947-го года рождения.

Сведения о регистрации кандидатов будут опубликованы в СМИ и на интернет-ресурсе избирательных комиссий.