Девять автобусных маршрутов изменят схемы движения в столице

В Астане временно меняются схемы движения ряда маршрутов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на City Transportation Systems.

Речь идет о маршрутах №№ 26, 27, 40, 42, 50, 51, 53, 61, 66.

С 19 апреля частично перекроют участок проспекта Туран от улицы Сыганак до улицы Орынбор в связи с проведением ремонтных работ. Движение автотранспортных средств ограничивается в одном направлении — от города в сторону аэропорта.

В компании CTS просят пассажиров заранее планировать свои поездки.

С измененной схемой можно ознакомиться по ссылке.