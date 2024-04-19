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Девять автобусных маршрутов изменят схемы движения в столице

Вчера, 23:29
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baigenews.kz/Арман Мухатов Вчера, 23:29
Вчера, 23:29
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

 В Астане временно меняются схемы движения ряда маршрутов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на City Transportation Systems.

Речь идет о маршрутах №№ 26, 27, 40, 42, 50, 51, 53, 61, 66.

С 19 апреля частично перекроют участок проспекта Туран от улицы Сыганак до улицы Орынбор в связи с проведением ремонтных работ. Движение автотранспортных средств ограничивается в одном направлении — от города в сторону аэропорта. 

В компании CTS просят пассажиров заранее планировать свои поездки. 

С измененной схемой можно ознакомиться по ссылке.

 

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