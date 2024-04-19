Девять автобусных маршрутов изменят схемы движения в столице
Вчера, 23:29
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Вчера, 23:29Вчера, 23:29
129Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
В Астане временно меняются схемы движения ряда маршрутов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на City Transportation Systems.
Речь идет о маршрутах №№ 26, 27, 40, 42, 50, 51, 53, 61, 66.
С 19 апреля частично перекроют участок проспекта Туран от улицы Сыганак до улицы Орынбор в связи с проведением ремонтных работ. Движение автотранспортных средств ограничивается в одном направлении — от города в сторону аэропорта.
В компании CTS просят пассажиров заранее планировать свои поездки.
С измененной схемой можно ознакомиться по ссылке.
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