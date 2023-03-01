Девушку с инвалидностью выселили из госжилья в Таразе

В Жамбылской области прокуроры защитили права выпускницы детского дома, передаёт BaigeNews.kz. 29-летняя девушка является инвалидом второй группы и в силу болезни не может отвечать за свои действия и поступки, говорится в сообщении генеральной прокуратуры. В 2013 году ее обманули и продали ей абсолютно неприемлемую для проживания однокомнатную комнату в общежитии за миллион тенге, которые сирота смогла накопить на депозите.

"В связи с непригодными условиями комнаты Отегенова проживала у своих знакомых, с помощью которых продала вышеупомянутую комнату в 2019 году. В том же году Отегенова в порядке очередности как сирота получила от государства однокомнтаную квартиру в новостройке микрорайона "Байтерек". Однако наличие у нее в собственности той самой комнаты в общежитии, стало основанием для отмены решения жилищной комиссий о предоставлении ей квартиры в новостройке с возбуждением исполнительного производства об ее выселении", - сообщили в прокуратуре.

Там отметили, что Отегенова вследствие болезни самостоятельно обращаться в компетентные органы не имела возможности, а близких родственников и опекунов не имела. О ее тяжелой ситуации органам прокуратуры стало известно в ходе анализа производств о выселении.

"Приостановив исполнительное производство, прокуратурой немедленно внесены акты надзора и приняты меры по восстановлению конституционных прав Отегеновой на получение жилья. В первый очередь, решением Таразского городского суда от 28.01.2022 года девушка в силу заболевания признана недееспособной и постановлением акимата города Тараз от 28.03.2022 года ей назначен опекун. Учитывая, что в период совершения сделок купли-продажи комнаты в общежитии она не могла понимать значение своих действий и их последствия, в суд подано исковое заявление о признании их недействительными", - говорится в сообщении ведомства.

Решением Таразского городского суда от 11.11.2022 года иск удовлетворен в полном объеме, что послужило основанием в принятии 01.02.2023 года положительного решения жилищной комиссии о возврате Отегеновой ранее предоставленной квартиры в новостройке. Решение о ее выселении отменили.