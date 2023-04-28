"Девушки эмоциональны" — гроссмейстер Гульмира Даулетова о скандалах в шахматах, себе и турнирах

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Исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат и гроссмейстер Гульмира Даулетова в эксклюзивном интервью BaigeNews.kz рассказала об организации международных турниров, участии в сборной Казахстана и внедрении шахмат в систему образования.

Гульмира Даулетова является автором учебной программы по шахматам для школьников. По ней научиться играть в шахматы может любой желающий. И при успешном развитии навыков и талантов дети могут поступать в спортивные секции и продолжать шахматную карьеру.

"А мы как делаем? В школе мы внедряем. И если интересные дети, талантливые дети, они могут дальше продолжить, а если нет, то это всё равно проводится один раз в неделю, в классе, где 20-30 детей занимаются. У них развивается уровень интеллекта, логическое мышление, память, также шахматы развивают гуманитарные навыки: чтение, разговорную речь, то есть весь комплекс развиваются, два полушария работают", — рассказывает директор федерации.

Она также прокомментировала ситуацию, сложившуюся недавно между Бибисарой Асаубаевой и Жансаей Абдумалик.

"Она (Жансая Абдумалик - Ред.) уехала и наша другая участница (Бибисара Асаубаева - Ред.) была недовольна тем фактом, что кто-то из участников покинул турнир. Неважно, это была бы Жансая, либо другой человек. Просто немножко меняется формат турнира. 12 человек играют круговой турнир, но как только один участник покидает турнир, то есть формат немного меняется. То есть был такой эмоциональный, возможно, момент, который появился в публикации (речь идёт о посте, написанном Бибисарой Асаубаевой). Мы же не можем контролировать всех людей на свете, потому что у каждого есть своё мнение. Девушки - эмоциональные, то есть девушка, неважно - это шахматистка или представительница другой профессии, сильно эмоциональна, поэтому это предшестововало написанию поста", — пояснила Даулетова.

Она также отметила, что в итоге обстановка наладилась. Федерация переговорила с обеими шахматистками и провела с каждой из спортсменок индивидуальную работу.

"Сейчас они общаются. Проводили женский матч сборная Казахстана против сборной мира, где наша команда улыбалась, дружелюбно играли, ужинали вместе, собрания проводили вместе, совершенно нормальная атмосфера в нашей команде была", — подытожила спикер.

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