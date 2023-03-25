Шахматный скандал: Бибисара Асаубаева раскритиковала Жансаю Абдумалик

Фото: коллаж BaigeNews.kz

Шахматная королева Бибисара Асаубаева обрушилась с крититикой на свою коллегу — международного гроссмейстера, бывшего депутата Алматинского маслихата Жансаю Абдумалик, назвав её "единоличницей", передаёт BaigeNews.kz.

Двукратная чемпионка мира по блицу,19-летняя Бибисара опубликовала на своей странице в Instagram обличающий пост.

"Жансая и ещё одиннадцать шахматисток, включая меня, вчера были в Дели. Там у нас важный турнир. Гран-при. И всё бы ничего, но она внезапно решила покинуть турнир — якобы из-за того, что организаторы встретили её неподобающе. Сделала она это очень странным, если не сказать, глупым образом: сообщила по телефону коллеге за час до открытия, что улетает и находится в аэропорту, а потом преспокойно прогуливалась по отелю с надменной ухмылкой в то время, как мы на экстренном собрании решали, что нам теперь делать", — написала Бибисара Асаубаева.

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По ее словам, коллега по цеху прилетела на турнир с мужчиной, который ее повсюду сопровождал, и вела себя некорректно и "неспортивно".

Бибисара Асаубаева отметила, что ради турнира в Дели некоторые казахстанские шахматистки отказались от участия в других чемпионатах специально ради этого Гран-при, и на данный момент оказались в патовой ситуации.

"Из-за сиюминутной истерики, сдобренной ложью, турнир под угрозой срыва. Из-за одного человека, который посчитал, что может в последний момент просто перечеркнуть всё по надуманной причине.Вопросов, конечно, много к местным организаторам. Но больше всего вопросов к Жансае. К её неспортивному поведению. К выраженным не к месту эмоциям. К её отношению к коллегам, к жизни в целом. К профессионализму, в частности", — считает шахматистка.

По её словам, спортсмены должны быть готовы к любым форс-мажорам и вызовам, сдаваться, если что-то пойдёт не так.