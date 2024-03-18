Девушка упала в дренажный колодец в Туркестанской области
Сегодня, 16:52
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Сегодня, 16:52Сегодня, 16:52
117Фото: скришот
В селе Майтобе Туркестанской области 29-летняя девушка упала в колодец. Спасатели извлекли ее в бессознательном состоянии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Сообщение о том, что гражданка 1994 года рождения упала в дренажный колодец, расположенный на открытой площадке вблизи села Майтобе поступило спасателям в 9:18 часов.
В 12:06 в колодец был спущен местный житель. В 12:14 девушка из колодца извлечена в бессознательном состоянии.
"В спасательных работах были задействованы 31 человек и 5 единиц техники ДЧС, скорой помощи, полиции", - сообщили в МЧС.