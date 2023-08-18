Девушка упала с балкона многоэтажки в Актобе
Сегодня, 20:06
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Сегодня, 20:06Сегодня, 20:06
127Фото: BaigeNews.kz
Девушка упала с балкона многоэтажного дома в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
Трагедия произошла 18 августа.
"Наряд полиции возле указанного дома обнаружил труп 26-летней девушки, упавшей с балкона седьмого этажа девятиэтажного дома. Она от полученных травм скончалась до приезда бригады скорой помощи. Причины и мотивы произошедшего выясняются", — сообщили в МВД.
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