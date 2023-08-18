Девушка упала с балкона многоэтажки в Актобе

Девушка упала с балкона многоэтажного дома в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Трагедия произошла 18 августа.

"Наряд полиции возле указанного дома обнаружил труп 26-летней девушки, упавшей с балкона седьмого этажа девятиэтажного дома. Она от полученных травм скончалась до приезда бригады скорой помощи. Причины и мотивы произошедшего выясняются", — сообщили в МВД.