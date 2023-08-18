  • 18 Августа, 20:54
  • BAIGENEWS
Почти в два раза подорожали книги и канцтовары в Казахстане
Смаилов потребовал оперативно завершить аудит на "АрселорМиттал Темиртау"
Авария на шахте "Казахстанская": ответственным может грозить до семи лет тюрьмы
Глава государства посетил селезадерживающую плотину "Аюсай" в Алматы
Лакшми Миттал знает о ЧП на принадлежащей ему шахте "Казахстанская
Избиение ребенка в центре Астаны: суд вынес решение
В Мангистау снят режим "веерного" отключения электроэнергии из-за аварии на МАЭК
Судью в Таразе подозревают в получении взятки в два миллиона тенге
С 1 сентября увеличат размер госстипендий в Казахстане
Продавцы авто смогут онлайн передать госномера новому владельцу
Житель Сарыагаша подарил своей жене почку
Еще один казахстанский клуб вылетел из еврокубков
Найдено тело второго горняка после ЧП на шахте в Темиртау
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Девушка упала с балкона многоэтажки в Актобе

Сегодня, 20:06
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BaigeNews.kz Сегодня, 20:06
Сегодня, 20:06
127
Фото: BaigeNews.kz

Девушка упала с балкона многоэтажного дома в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Трагедия произошла 18 августа.

"Наряд полиции возле указанного дома обнаружил труп 26-летней девушки, упавшей с балкона седьмого этажа девятиэтажного дома. Она от полученных травм скончалась до приезда бригады скорой помощи. Причины и мотивы произошедшего выясняются", — сообщили в МВД.

Самое читаемое

Наверх