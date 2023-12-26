Девушка скончалась от побоев в Астане: полиция проводит расследование
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Полиция Астаны расследует дело по факту гибели 32-летней девушки, которая от побоев мужа попала во 2-ую городскую больницу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП города.
О смерти жительницы Астаны 1991 года стало известно из сообщения общественной активистки Дины Тансари.
"Она сирота, её родители погибли в автокатострофе. Осталось трое детей. По словам близких: "не было живого места, кровоизлияние в мозг, удар был в голову", - написали близкие погибшей в Инстаграм.
Сотрудниками полиции проводится расследование по части 3 статьи 106 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
"При визуальном осмотре видимых телесных повреждений не обнаружено. В рамках расследования назначены ряд экспертиз, проводятся необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение", - сообщили в полиции.
Также в ведомстве отметили, что в сфере семейно-бытовых конфликтов в данной семье в полицию обращении и заявлении не поступало.
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