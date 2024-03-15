Девушка пыталась спрыгнуть с крыши многоэтажки в Балхаше

Полиция Балхаша спасла девушку от прыжка с крыши многоэтажного дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Вечером 13 марта в отдел полиции города Балхаша поступило сообщение, что некая девушка находится на крыше многоэтажного дома и, видимо, намеревается спрыгнуть.

"Незамедлительно последовали на названный адрес. Здесь на крыше 9-этажного дома увидели девушку, которая сидела на самом краю. Сразу зашли подъезд, поднялись на верхний этаж. Выход на крышу оказался открытым. С двух сторон тихо подошли к девушке – она находилась в раздумье и ни на что не обращала внимание. Обхватили ее и оттащили от края крыши", – рассказывает инспектор Улан Несіпбай.

21-летняя жительница города пояснила, что три дня назад поругалась со своим парнем, когда разговаривала с ним по сотовому телефону.

Молодой человек после ссоры больше не выходил на связь. Девушка тяжело переживала разрыв и решила свести счеты с жизнью.