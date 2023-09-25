Девушка пыталась сброситься с крыши пятиэтажки в Балхаше

Балхашские полицейские рассказали, как спасли девушку, которая хотела сброситься с крыши пятиэтажного дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что 23 сентября около 18.00 часов в дежурную часть отдела полиции Балхаша поступило сообщение, что девушка пытается спрыгнуть с крыши пятиэтажного дома.

"Мы с напарником Танатом Берикулы находились на маршруте, когда по рации получили данную информацию. По приезду на указанный адрес факт подтвердился: на краю крыши дома увидели девушку, которая что-то кричала. Требовалось действовать незамедлительно. Я и Танат забежали в подъезд, поднялись на крышу. Девушка нас не видела. Мы подбежали к ней и оттащили от края. После этого передали спасенную сотрудникам следственно-оперативной группы и продолжили службу", – рассказал инспектор службы роты патрульной полиции ОП Балхаша Улан Несипбай.

Сообщается также, что девушке оказана психологическая помощь.

На такой отчаянный шаг она пошла из-за проблем личного характера.