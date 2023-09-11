  • 11 Сентября, 20:06
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Девушка потерялась в горах близ Алматы

Сегодня, 19:35
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 19:35
Сегодня, 19:35
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Фото: МЧС РК

Туристка отбилась от группы и потерялась при восхождении на пик Советов близ Алматы. Всю ночь её искали спасатели, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло 10 сентября.

"В горах Заилийского Алатау в районе пика Советов (высота 4317 метров) потерялась женщина 1990 года рождения. В поход она пошла с друзьями, но при восхождении они разминулись. Почти в полночь на помощь вызвали спасателей, телефонная связь была недоступна. На поиски отправилась оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС", - сообщили в ведомстве.

Через час после вызова спасатели были на пике Советов и приступили к поискам. Точной геолокации от заявителя не было.

Спасатели четыре часа искали туристку в горах в ночное время и благодаря профессионализму утром следующего дня, в 5:16, девушку нашли и спустили её до оперативной машины РОСО.

В МЧС напомнили туристам простые правила:

  • не ходите в горы в одиночку;
  • изучайте туристический маршрут;
  • не сокращайте путь за счёт безопасности;
  • перед выходом в горы обязательно предупреждайте родных и близких о предполагаемом маршруте и времени возвращения в город.

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