Девушка потерялась в горах близ Алматы

Туристка отбилась от группы и потерялась при восхождении на пик Советов близ Алматы. Всю ночь её искали спасатели, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло 10 сентября.

"В горах Заилийского Алатау в районе пика Советов (высота 4317 метров) потерялась женщина 1990 года рождения. В поход она пошла с друзьями, но при восхождении они разминулись. Почти в полночь на помощь вызвали спасателей, телефонная связь была недоступна. На поиски отправилась оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС", - сообщили в ведомстве.

Через час после вызова спасатели были на пике Советов и приступили к поискам. Точной геолокации от заявителя не было.

Спасатели четыре часа искали туристку в горах в ночное время и благодаря профессионализму утром следующего дня, в 5:16, девушку нашли и спустили её до оперативной машины РОСО.

В МЧС напомнили туристам простые правила: