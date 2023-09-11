Девушка потерялась в горах близ Алматы
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Туристка отбилась от группы и потерялась при восхождении на пик Советов близ Алматы. Всю ночь её искали спасатели, передаёт BaigeNews.kz.
ЧП произошло 10 сентября.
"В горах Заилийского Алатау в районе пика Советов (высота 4317 метров) потерялась женщина 1990 года рождения. В поход она пошла с друзьями, но при восхождении они разминулись. Почти в полночь на помощь вызвали спасателей, телефонная связь была недоступна. На поиски отправилась оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС", - сообщили в ведомстве.
Через час после вызова спасатели были на пике Советов и приступили к поискам. Точной геолокации от заявителя не было.
Спасатели четыре часа искали туристку в горах в ночное время и благодаря профессионализму утром следующего дня, в 5:16, девушку нашли и спустили её до оперативной машины РОСО.
В МЧС напомнили туристам простые правила:
- не ходите в горы в одиночку;
- изучайте туристический маршрут;
- не сокращайте путь за счёт безопасности;
- перед выходом в горы обязательно предупреждайте родных и близких о предполагаемом маршруте и времени возвращения в город.
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