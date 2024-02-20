Девушка хотела выпрыгнуть из окна четвертого этажа в Шымкенте

О молодой девушке, находящейся на уровне 4-ого этажа, в полицию сообщили очевидцы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции города Шымкент.

Стражи порядка обнаружили девушку, которая сидела на карнизе окна подъезда и могла сорваться в любой момент.

"Двое инспекторов остались на улице и начали с ней переговоры, стараясь всячески отвлечь ее внимание. А два патрульных зашли в подъезд и поднялись на нужный этаж.

Воспользовавшись тем, что девушка отвлеклась, полицейские схватили и втянули ее внутрь", - говорится в сообщении.

С горожанкой проведена профилактическая беседа. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.