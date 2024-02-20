Девушка хотела выпрыгнуть из окна четвертого этажа в Шымкенте
Сегодня, 15:35
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Сегодня, 15:35Сегодня, 15:35
125Фото: ДП Шымкента
О молодой девушке, находящейся на уровне 4-ого этажа, в полицию сообщили очевидцы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции города Шымкент.
Стражи порядка обнаружили девушку, которая сидела на карнизе окна подъезда и могла сорваться в любой момент.
"Двое инспекторов остались на улице и начали с ней переговоры, стараясь всячески отвлечь ее внимание. А два патрульных зашли в подъезд и поднялись на нужный этаж.
Воспользовавшись тем, что девушка отвлеклась, полицейские схватили и втянули ее внутрь", - говорится в сообщении.
С горожанкой проведена профилактическая беседа. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
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