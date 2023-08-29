Девочку ударило током на пенной вечеринке в Костанайской области: к лечению привлекают специалистов Наццентра экстренной медицины

В управлении здравоохранения акимата Костанайской области прокомментировали состояние девочки из Узункольского района, которую в ходе пенной вечеринке ударило током. Принято решение к лечению привлечь специалистов из Национального координационного центра экстренной медицины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

По словам руководителя ведомства Данияра Джандаева, девочка поступила в Узункольскую районную больницу в критическом состоянии, о случившемся сотрудниками райбольницы было сразу доложено в областную детскую больницу.

"Было принято решение о выезде реаниматологов по линии санитарной авиации. Ребенок после осмотра был транспортирован в условия областной детской больницы, где по получает лечение. На протяжении всего времени пребывания неоднократно консультировались по линии санитарной авиации республиканскими специалистами. Министерством здравоохранения принято решение о направлении двух специалистов Национального координационного центра экстренной медицины", - сообщил Джандаев.

Уже завтра этих специалистов ожидают в Костанайской областной детской больнице.