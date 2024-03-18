Девочку искусали до крови в детсаду Шымкента

Частный детский сад оказался в центре скандала в Шымкенте. Родители одной из воспитанниц пожаловались на то, что их дочь, которой ещё не исполнилось двух лет, кто-то искусал до крови, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телекомпанию "Отырар".

Айша ходит в сад около месяца. Родители стали замечать на её теле царапины. А недавно появились укусы, из которых сочилась кровь.

Отец девочки Нурбек Жармаханбет уверяет, его дочери не оказали первую медицинскую помощь.

"Воспитатели другие говорили, что мою дочь все это время била и кусала дочка нашего воспитателя. Я постоянно просил контакты родителей, чей ребенок якобы бил мою дочь, но воспитатель отказывалась давать мне номер. В итоге она сама призналась, что ее дочь кусала за щёки и спину мою дочь. Когда я спросил у нее, где она была в это время, воспитатель ответила, что она мыла посуду. А в это время дети играли", - сказал отец пострадавшей.

Получить записи с видеокамер отцу не удалось. Выяснилось, что они не работали.

В детском саду "Жандаурен", где разгорелся скандал, заверили, что воспитателю вынесли строгий выговор, а после уволили.

"Три раза мы брали с неё объяснительную, так как свою работу она выполняла не должным образом. Она плохо смотрела за детьми, также были вопросы к ней по поводу документов. Но со стороны родителей на нее не было жалоб. Об этом инциденте мы не были в курсе. Ни воспитатель, ни родители не говорили нам о таком случае. Кто именно кусал ребенка, точно не ясно. Но мы предполагаем, что это был ребенок воспитателя. А записи с камер пропали потому, что в тот период камеры не работали. В организации, которая их обслуживает, сообщили нам о том, что диск был переполнен и запись не сохранилась", - рассказала заведующая детским садом Алия Абаева.

Инцидент также прокомментировали в Управлении образования Шымкента. По данным ведомства, частный детский сад работает по госзаказу. В учреждении, дошкольное образование получают 165 детей. Жалобы, по словам ответственных лиц, ранее на этот сад не поступали.

"Мы привлекли к ответственности воспитателя, который так безответственно отнёсся к своей работе. У нее высшее образование по специальности "педагог-психолог", устроилась работать в этот сад в сентябре 2023 года. Договор был заключён и там была информация о том, как нужно было ухаживать за ребенком, она подписала это соглашение. Однако порядок этот нарушила", - сказала и.о. директора центра дошкольного развития Управления образования Шымкента Салтанат Утемисова.

В подробностях инцидента сейчас разбираются правоохранители. В пресс-службе департамента полиции сообщили, что возбуждено уголовное дело. По какой статье и против кого завели дело, стражи порядка не сообщили. Родители искусанного до крови ребенка не требуют моральной или материальный компенсации. Они просят справедливого расследования и привлечь виновных к ответственности.