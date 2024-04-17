Девочка упала с третьего этажа заброшенного здания в Шымкенте

11-летняя девочка упала с высоты третьего этажа в Шымкенте. Инцидент произошёл в заброшенном здании Гидролизного завода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Школьница играла с друзьями на "заброшке".

"На место происшествия выезжали три человека личного состава. До приезда скорой помощи сотрудники оказали первую медицинскую помощь девочке. Просим не оставлять детей без присмотра!" — сказал замначальника пожарной части №2 Ерсултан Абильдабек.

Пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили в детскую больницу. Её обследовали нейрохирург, травматолог и реаниматолог. По их рекомендациям девочку госпитализировали в реанимационное отделение и прооперировали.

"У пострадавшей сочетанная травма. Закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Ушибы и ссадины лица и лобной области. Открытый перелом правой бедренной кости со смещением. Ушибленная рана правого коленного сустава. Состояние при поступлении тяжёлое за счёт общей мозговой симптоматики. Была сделана операция репозиция правого бедра с внутренней фиксацией", - сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Шымкента.

Сейчас девочка находится в реанимации под наблюдением врачей.