Семилетняя девочка потерялась на побережье Алаколя
Сегодня, 16:29
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Сегодня, 16:29Сегодня, 16:29
55Фото: скриншот
Семилетняя девочка ушла из зоны отдыха в сторону озера Алаколь и не смогла самостоятельно вернуться назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.
В Алакольском районе ушла из зоны отдыха в сторону озера девочка 2017 г.р. Из-за долгого отсутствия, родители девочки обратились к спасателям.
"Спасатели, незамедлительно приступив к поискам, обнаружили ребенка на берегу озера. В медицинской помощи девочка не нуждалась", - говорится в сообщении.
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