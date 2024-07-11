  • 11 Июля, 16:37
  • BAIGENEWS

Семилетняя девочка потерялась на побережье Алаколя

Сегодня, 16:29
АВТОР
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скриншот Сегодня, 16:29
Сегодня, 16:29
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Фото: скриншот

Семилетняя девочка ушла из зоны отдыха в сторону озера Алаколь и не смогла самостоятельно вернуться назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

В Алакольском районе ушла из зоны отдыха в сторону озера девочка 2017 г.р. Из-за долгого отсутствия, родители девочки обратились к спасателям.

"Спасатели, незамедлительно приступив к поискам, обнаружили ребенка на берегу озера. В медицинской помощи девочка не нуждалась", - говорится в сообщении.

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