Семилетняя девочка потерялась на побережье Алаколя

Семилетняя девочка ушла из зоны отдыха в сторону озера Алаколь и не смогла самостоятельно вернуться назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.



В Алакольском районе ушла из зоны отдыха в сторону озера девочка 2017 г.р. Из-за долгого отсутствия, родители девочки обратились к спасателям.

"Спасатели, незамедлительно приступив к поискам, обнаружили ребенка на берегу озера. В медицинской помощи девочка не нуждалась", - говорится в сообщении.