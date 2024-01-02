Девочка-подросток провалилась под лёд в Атырау
Сегодня, 09:37
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Сегодня, 09:37Сегодня, 09:37
102Фото: скрин видео
В Атырау полицейские спасли девочку-подростка, которая гуляла по реке Урал и провалилась под лёд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В полицию Атырау поступило сообщение, что недалееко от центра города, подросток провалилась под лёд. Стражи порядка немедленно выехали на место и приступили к спасению. Один из них обвязал себя верёвкой и направился по льду к подростку, второй его страховал.
В результате им удалось вытащить ребёнка на берег. Девочку передали медикам скорой помощи. Она сильно замёрзла и не смогла объяснить, что произошло.
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