Девочка лишилась пальца в детском саду в Павлодаре

Серьёзную травму получила девочка в детсаду в Павлодаре. По недосмотру няни малышка лишилась части пальца на руке. Половину мизинца отрубило дверью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

По словам матери девочки,ЧП произошло, когда дети возвращались с прогулки в сад. Малышка, перешагивая через порог, держалась за дверной косяк. В это время нянечка отпустила дверь.

"Ребёнку отрубило половину мизинца на правой руке. Вызвали скорую, отвезли в детскую областную больницу. Там пришили пальчик, но он не прижился и почернел. 20 октября ей сделали ампутацию, убрали больше половины пальца. В саду говорили, что нянечка отпустила дверь, потому что другой ребёнок полез на окно. Потом начали говорить, что этот ребёнок побежал на мокрый пол. В общем, сами путаются, что сказать", - рассказала мама девочки в соцсетях.

Женщина пожаловалась, что в детском саду перед ней не извинились.

"Ребёнок испытал шок, она видела, как ей зашивали палец. Потом ампутировали под общим наркозом, две недели ставили по шесть уколов в день. Теперь у неё истерика, когда видит палец без бинта. В саду не было доводчиков на дверях. Говорили, что им обычно охранники помогают держать дверь. Ну раз не было охранников, могли бы элементарно камнем подпереть, они же не первый день работают", — возмущена мама девочки.

Какую ответственность понесли работники детсада, рассказали в отделе образования.

"Обращение рассмотрено специалистами отдела с выездом на место. У руководителя дошкольной организации и воспитателя взяты объяснительные, просмотрены камеры видеонаблюдения. За допущение данного факта к руководителю детского сада приняты меры дисциплинарного взыскания в виде выговора, воспитателю объявлено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора", - сообщили в ведомстве.

По факту случившегося полиция начала расследование.