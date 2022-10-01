Девочка из Астаны получила первый экзоскелет по программе фонда "Қазақстан халқына"

В 2010 году в Астане семья встала в очередь на жильё в качестве многодетной семьи и семьи, воспитывающей ребёнка с инвалидностью. В 2019 году они получили арендное жилье без права выкупа. По словам Меруерт, два года назад она узнала о благотворительном фонде CyberFund, который с помощью народных сборов помогает в приобретении высокотехнологичных средств реабилитации. На тот момент в фонде уже была большая очередь из обращений на получение аппаратов. Но семья Асылжан не сдавалась. В этом году директор благотворительного фонда CyberFund Гульзат Мурзагулова сообщила семье радостную весть: фонд "Қазақстан халқына" заключил договор с CyberFund об обеспечении детей экзоскелетами, и Асылжан в числе 13 детей, которым по очереди изготовят и приобретут устройство.

"Это очень важно для Асылжан, ведь сейчас она является студенткой колледжа, учится на дизайнера интерьера. При этом ходить самостоятельно не может. Скоро ей исполнится 17 лет, а бесплатная государственная реабилитация доступна только до 15 лет. Экзоскелет позволит ей ежедневно в домашних условиях разрабатывать мышцы, тазовые кости, научит держать осанку и правильно ходить. Асылжан благодаря совместной программе фонда "Қазақстан халқына" и CyberFund приблизилась к своей мечте – ходить самостоятельно", – делится мама.

Ровно через месяц Асылжан исполнится 17 лет. "Это лучший подарок на мой день рождения", - признается она. Несмотря на сложности, девочка никогда не теряла бодрости духа. С приобретением экзоскелета у неё появилась новая цель – стать первоклассным дизайнером и помочь людям создавать в их домах уют и красоту.

На протяжении пяти дней на базе Национального центра детской реабилитации (НЦДР) Асылжан совместно с врачами НЦДР и специалистами отечественной компании-производителя Mbionics проходила апробацию (тестирование, обучение) экзоскелета. Врачи наблюдали и оценивали аппарат на соответствие параметрам, функциональность и удобность для пациента. Ведь только после одобрения междисциплинарной группы при НЦДР девочке разрешили получить экзоскелет и забрать его домой.

По мнению врачей, экзоскелеты являются одним из современных, высокотехнологических средств реабилитации для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые помогают предотвратить появление других осложнений на фоне основного диагноза заболевания.

В общественном фонде "Қазақстан халқына" отмечают, что благотворительная программа по обеспечению экзоскелетами предназначена для детей из социально уязвимых слоёв населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с церебральным параличом, травмами мозга, повреждениями спинного мозга, параплегией, мышечной дистрофией, синдромом Ретта и др.). Фондом выделено 117 миллионов тенге для 13 детей из расчёта стоимости одного экзоскелета по 9 миллионов тенге.

Партнёром проекта выступает благотворительный фонд CyberFund, который осуществляет подготовку и сбор документов детей.

Производитель экзоскелетов - отечественная компания Mbionics. В рамках программы каждый экзоскелет, вес которого 25 килограммов, разрабатывается с учётом индивидуальных потребностей и физиологических параметров каждого ребёнка. Предусматривается производство экзоскелетов для детей ростом от 130 до 160 сантиметров и весом до 60 килограммов. Срок эксплуатации экзоскелета – пять лет. Компания-производитель в течение одного года будет проводить мониторинг работы аппарата.

До конца октября 2022 года планируется провести апробацию устройства еще для трёх детей.