Детскую коляску с автопилотом и удалённым управлением разработали в Канаде

Фото: habr.com

Канадский стартап Gluxkind представил умную детскую коляску Ella AI Powered с автопилотом и удалённым управлением, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на habr.com.

Устройство помогает родителям во время прогулки, но не будет само возить ребёнка внутри коляски без взрослых. Стоимость роботизированной детской коляски составляет 3300 долларов, включая доступ к мобильному приложению-компаньону и облачному сервису, отслеживающему нахождение гаджета и предоставляющему дополнительные опции — обнаружение окружающих объектов с помощью бортовых видеокамер, навигацию по тротуарам и дорожкам, функцию автоматического покачивания и генератор белого шума для укачивания маленького пассажира.

Коляска Ella AI Powered оборудована датчиками для обнаружения окружающих объектов, батареей для многочасовой прогулки, двухмоторной системой для движения в гору и автоматической системой помощи при торможении на спуске. Разработчики оснастили коляску датчиками для обнаружения окружающих объектов, системой видеокамер и возможностью удалённой навигации.

В Gluxkind пояснили, что автопилот в коляске включается только в том случае, если в ней не сидит ребёнок. Эта опция может быть полезна, если, например, на прогулке родитель решит взять ребёнка на руки. В этом случае коляска обучена катиться рядом автоматически. Также устройство умеет помогать маме при подъеме в горку и может самостоятельно замедляться при спуске, если за ручку гаджета никто не держится.