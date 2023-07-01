Детский реабилитолог рассказал о работе с особенными детьми

Фото: Алия Сыздыкова.

По данным Минздрава РК в стране насчитывается более 162 тысяч детей с особыми потребностями и это данные только по тем, кто на учете. За каждым успехом детей с особенностями развития стоят родители. Но, поставить ребенка на ноги невозможно без помощи квалифицированных специалистов в этой области, реабилитологов, тренеров ЛФК. Корреспонднет BaigeNews.kz ознакомился с тем как проходит процесс реабилитация.

Помогать маленьким пациентам Астаны тренер ЛФК Данияр Болатов приезжает из Семея. Его пригласило руководство одного из реабилитационных центров столицы. Приемы специалист проводит каждый месяц в течение десяти дней.

Среди тех, кому уже помог реабилитолог - четырёхлетней Нарим. Еще полгода назад мальчик не мог ходить, а сегодня уверенно шагает и выполняет сложные упражнения.

"Здесь важен поэтапный подход, сначала мы правильно научили ползать на четвереньках, с правильной позиции, потом только начали нарабатывать ходьбу, шаги. В данный момент работаем уже над координацией и коррекцией походки" - говорит тренер ЛФК Данияр Болатов.

Данияр закончил медицинский колледж "Семей" по специальности "Лечебное дело", после проходил повышение квалификации в Алтайском Государственном университете. На вопрос: почему он выбрал именно ЛФК, доктор отвечает, что когда-то сам нуждался в реабилитации.

"У меня были спортивные травмы, требующие длительного восстановления и реабилитации. С этого момента я начал интересоваться программой реабилитации, изучать со стороны европейские подходы. С 2012 года я работаю тренером ЛФК для детей с особыми потребностями. Недавно проходил курс повышения квалификации в Москве. На данный момент мне близок метод Cuevas Medek ( прим.авт. динамичный метод кинетической стимуляции), по которому я и работаю", - говорит специалист.

По словам реабилитолога для того чтобы занятия с ребенком дали результат, нужно к каждому случаю подходить индивидуально.

"У каждого ребенка свой диагноз. Поэтому должна быть своя программа. Я не уезжаю с Семея, потому что есть дети, которым необходима реабилитация в течение года и более. Я обещал их поставить на ноги, ведь я ответственен за каждого ребенка", - признается Данияр.

Работая с детьми реабилитолог должен проявлять заботу и строгость одновременно. Нагрузки при занятиях могут вызывать дискомфорт у детей, плач, здесь тренер должен успокоить пациента и продолжить тренировку. То же самое требуется и от родителей, ведь в борьбе с недугом жалости места нет, важна вера в ребенка и доверие к специалисту.

"Зачастую мамы приходят очень подавленные. Их психоэмоциональное состояние крайне важно. Нужна дисциплина. Важна готовность родителя и вера в ребенка", - подчеркивает тренер.

Трёхлетней Нурхан также проходит реабилитацию. Его случай сложнее, ходить он не может. На данном этапе мальчик проходит курс массажа.

"Для нас сейчас цель чтобы Нурхан научился держать голову. После этого только пойдет прогресс в развитии. Мы приезжаем каждый месяц из Усть-Каменогорска, чтобы пройти курс массажа у Данияра" - поделилась мама мальчика.

Автор: Алия Сыздыкова.