Детские омбудсмены появились в 16 регионах Казахстана

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Уполномоченные по правам ребенка назначены в 16 регионах Казахстана. Ими стали руководители неправительственных организаций и общественных объединений, граждане, имеющие опыт в вопросах защиты прав детей, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал министерства просвещения.

Кандидатуры назначаются по решению акимов областей и городов республиканского значения. Отметим, что уполномоченные по правам ребенка будут работать на общественных началах.

В случае нарушения прав и интересов ребёнка родители, дети и другие граждане могут обратиться за помощью к уполномоченным в своих регионах. Уполномоченные по правам детей будут рассматривать обращения по нарушениям прав и законных интересов ребенка, жалобы на действия или бездействие со стороны местных исполнительных органов и других организаций.

Также они будут участвовать в продвижении законопроектов по решению проблем в сфере охраны и защиты детства. Кроме этого, уполномоченные по правам ребенка будут иметь беспрепятственный доступ в организации, предназначенные для детей.