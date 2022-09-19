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pxhere.com Сегодня, 16:33
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Фото: pxhere.com

Детские омбудсмены появились в 16 регионах Казахстана

Уполномоченные по правам ребенка назначены в 16 регионах Казахстана. Ими стали руководители неправительственных организаций и общественных объединений, граждане, имеющие опыт в вопросах защиты прав детей, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал министерства просвещения.

Кандидатуры назначаются по решению акимов областей и городов республиканского значения. Отметим, что уполномоченные по правам ребенка будут работать на общественных началах.

В случае нарушения прав и интересов ребёнка родители, дети и другие граждане могут обратиться за помощью к уполномоченным в своих регионах. Уполномоченные по правам детей будут рассматривать обращения по нарушениям прав и законных интересов ребенка, жалобы на действия или бездействие со стороны местных исполнительных органов и других организаций.

Также они будут участвовать в продвижении законопроектов по решению проблем в сфере охраны и защиты детства. Кроме этого, уполномоченные по правам ребенка будут иметь беспрепятственный доступ в организации, предназначенные для детей.

"Уполномоченные по правам детей назначены в городах Астана и Шымкент, а также в Мангистауской, Туркестанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Жетысуской, Жамбылской, Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Абайской, Алматинской областях. В оставшихся четырёх регионах идёт процесс рассмотрения  кандидатур. Мы, как представители Комитета, будем активно взаимодействовать с назначенными уполномоченными в вопросах защиты прав детей", – сообщила заместитель председателя Комитета по охране прав детей министерства просвещения Элина Паули.

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#дети #Министерство просвещения
Сегодня, 16:33
63
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