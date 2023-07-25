Детские аттракционы за год подорожали почти на четверть в Казахстане

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За год услуги детских аттракционов подорожали на 23 процента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz. При этом цены на занятия в спортивных секциях для детей школьного возраста выросли на 15,1 процента, услуги тренажёрных залов — на 13 процентов, абонементы в бассейны подорожали на 16,3 процента, а обучение музыке — на 8,7 процента.

По данным аналитиков, за год услуги в области отдыха, развлечений и культуры в общем подорожали на 16,6 процента. Поход в кино подорожал на 14,1 процента, в театр — на 8,4 процента, а услуги фотографов выросли на 12 процентов.

В региональном разрезе наибольший годовой рост цен в секторе произошёл в Жетысуской (на 47,7 процента), Туркестанской (на 39,7 процента) и Западно-Казахстанской (на 36,9 процента) областях. Наименьший годовой рост зафиксировали в Астане (на 5,6 процента), а также в Костанайской (на 5,7 процента) и Атырауской (на 7,1 процента) областях.

Тем временем в социальных сетях пользователи отмечают, что повести в парк даже одного ребёнка — серьёзный удар по бюджету. Разовое катание на одном из самых дешёвых аттракционов в Алматы — "Слаломе" обойдётся в 400 тенге за полминуты. Другие аттракционы стоят от 680 до 990 тенге.

За первый квартал 2023 года объём услуг по организации отдыха и развлечений составил 118 миллиардов тенге, что на 41,3 процента больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.

Объём услуг развлекательных и тематических парков вырос на 57 процентов за год, до 2,7 миллиарда тенге, кукольных театров — на 75 процентов, до 298,5 миллиона тенге, танцевальных залов и дискотек — почти в 23 раза, до 132 миллионов тенге. В то же время объём услуг родео и тиров, наоборот, сократился: на 81,7 процента, до 322,2 тысячи тенге.

В региональном разрезе 72,6 процента всех услуг отдыха и развлечений за первые три месяца текущего года оказали в Алматы: 85,6 миллиарда тенге, что на 43,7 процента больше, чем годом ранее.

В пятёрке регионов-лидеров также Астана (5,8 миллиарда тенге, плюс 29,9 процента за год), Алматинская (3,4 миллиарда тенге, плюс 15,7 процента), Западно-Казахстанская (2,1 миллиарда тенге, плюс 29,8 процента) и Карагандинская (два миллиарда тенге, минус 7,7 процента) области. Меньше всего на детские развлечения потратили жители Улытауской (582,3 миллиона тенге), Северо-Казахстанской (826,8 миллиона тенге) и Мангистауской (922,6 миллиона тенге) областей.