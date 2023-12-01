Дети в детском саду в Актобе спали на полу

В Актобе разгорелся очередной скандал вокруг содержания детей в детском саду, передает BaigeNews.kz со ссылкой на газету "Диапазон".

Родители малышей из садика "Амир" заметили у своих детей синяки и ссадины, после чего одна из мам решила посетить детский сад и узнать, что там происходит. Внеплановый визит поверг родительницу в шок: двухлетние малыши спали прямо на полу в подгузниках и футболках, а один из малышей уснул в коридоре, посреди разбросанных курток.

В шкафу она обнаружила лекарство, которое облепили насекомые. Все происходящее актюбинка сняла на видео, которое обнародовала в социальных сетях. Родители уверены, что воспитатели избивают их детей. Они написали коллективное заявление в полицию, прокуратуру и санитарным врачам.

В отделе образования сообщили, что в 2023 году в детском саду "Амир" размещён госзаказ на 70 детей. По 46 тысяч тенге на одного ребёнка. На данный момент детский сад лишили госзаказа, а учредитель Нуртаева Г.С. уведомила отдел образования о прекращении деятельности частного детского сада. После этого случая аким области Асхат Шахаров потребовал ужесточить меры в отношении детских садов, в которых выявляются факты подобного отношения к детям.

"Во-первых, в детских садах во всех залах должны быть установлены видеокамеры, доступ к которым будут иметь родители. Во-вторых, необходимо обеспечить контроль за приходящими и уходящими из детского сада с применением цифровых систем контроля доступа. Если факты ненадлежащего обращения с детьми выявляются, то работа детского сада должна приостанавливаться незамедлительно. Необходимо наказывать руководителей", - сказал глава области.

Год назад детский сад "Амир" находился в эпицентре скандалов по той же причине. Мама одного из малышей обратилась в "Диапазон" после того, как ее ребёнок пришёл из садика в синяках и ссадинах. У двухлетнего малыша диагностировали сотрясение мозга. Мама мальчика написала заявление в полицию и просила администрацию садика показать запись с камер наблюдения. Но ни полиция, ни сама администрация на это никак не отреагировали.