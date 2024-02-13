Дети устроили пожар и попали в больницу в городе Конаев

Детская шалость стала причиной пожара в четырёхэтажном многоквартирном доме в городе Конаев, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщение о возгорании в квартире поступило в дежурную часть ДЧС Алматинской области 12 февраля в 18:24. На место происшествия оперативно выехали сотрудники ДЧС Алматинской области.

Прибыв в квартиру, они выяснили, что загорелась стиральная машина и обои на кухне, а также кровать в спальной комнате на общей площади три квадратных метра.

"Предварительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, детская шалость. Принятыми мерами пожар ликвидирован в 18:35. До прибытия пожарных подразделений каретой скорой помощи с места вызова двое детей 2019 и 2014 года рождения доставлены в больницу города Конаев. Также самостоятельно эвакуировались 19 человек, из них восемь детей", — отмечается в сообщении ДЧС Алматинской области.

На место происшествия выезжали семь сотрудников и две единицы техники ДЧС Алматинской области, шесть сотрудников и две единицы техники службы скорой медицинской помощи, семь сотрудников и две единицы техники департамента полиции региона.