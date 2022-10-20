Дети с онкологией получили дорогой препарат от фонда Қазақстан халқына

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В Научном центре педиатрии и детской хирургии в Алматы двум детям с онкологией ввели дорогостоящий препарат "Карзиба". Приобрели его за счёт средств из фонда "Қазақстан халқына", передаёт BaigeNews.kz.



Всего общественный фонд планирует обеспечить лекарственным средством 13 детей с диагнозом "нейробластома". Девять пациентов получат лечение в Научном центре педиатрии и детской хирургии в Алматы, ещё четверо на базе Корпоративного фонда University Medical Center в Астане. Препараты будут закуплены на сумму два миллиарда 594 тысячи тенге.

"Карзиба" (Динутуксимаб бета) является незарегистрированным в Казахстане дорогостоящим лекарством для лечения нейробластомы. Показан пациентам в возрасте от 12 месяцев и старше, ранее получавшим химиотерапию и достигшим ответа, а также больным с рецидивирующей или рефрактерной нейробластомой в анамнезе.

Препарат используют исключительно в условиях клиники под строгим наблюдением врача, который имеет опыт проведения противоопухолевой терапии, а также прошедшим обучение.

Лечение проходит в несколько этапов. Уже осуществлена поставка 120 флаконов средства в Алматы. Здесь его получат дети в возрасте от двух до шести лет. Они приехали на лечение из Алматинской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областей и Шымкента. Поставка второй партии из 100 флаконов ожидается в ближайшие дни.

По данным Минздрава, в регионах на учёте находятся 4000 детей с онкологией, из них порядка 300 получают поддерживающую терапию. По заболеваниям на первом месте острые лейкозы – 34 процента, на втором опухоли головного мозга – 16 процентов, на третьем нейробластомы – 12 процентов.

Эффективность лечения при некоторых онкологических заболеваниях у детей составляет 70-90 процентов.

С 18 октября первый курс иммунотерапии препаратом "Карзиба" начала двухлетняя Таира Мухтар. По словам матери Таншолпан Курманалиевой, благодаря препарату у ребёнка появился шанс на здоровую жизнь.

"Моей дочери Таире скоро будет три года, мы уже почти год лечимся от нейробластомы в Алматы. На данный момент прошли шесть курсов химии, сделали операцию по удалению опухоли, потом у нас была пересадка костного мозга, и на данный момент мы проходим иммунотерапию, которая должна помочь нам выйти в ремиссию. Я хочу сказать огромное спасибо коллективу Научного центра педиатрии и детской хирургии, а также фонду "Қазақстан халқына", благодаря которому мы имеем возможность получать данное дорогостоящее лечение и нам не нужно никуда ехать. Спасибо донорам фонда за то, что нам не нужно собирать деньги, никого просить, ведь мы имеем шанс на выздоровление", - поделилась мать девочки.

Напомним, в целях обеспечения тяжелобольных пациентов, нуждающихся в лекарствах, не включённых в Казахстанский национальный лекарственный формуляр, а также в национальные лечебные протоколы, фондом "Қазақстан халқына" закуплены препараты на сумму более 11 миллиардов тенге для 42 пациентов, из них 38 – с редкими и тяжёлыми заболеваниями.