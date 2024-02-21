Дети пьют просроченную газировку с мусорной свалки под Актау

В пригороде Актау выбросили больше 10 тонн импортных газированных напитков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Просроченную продукцию вывезли на свалку около села Баскудук – это всего в паре километров от Актау. И это место облюбовали местные дети. Они выпили несчётное количество газировки и даже уносили её домой. Взрослые боятся, что утилизированной таким странным способом газировкой можно отравиться. Они обратились в госорганы.

"С помощью 10 единиц техники, погрузчиков проведены работы по захоронению мусора и бутылок. Машину, на которой привезли просроченные напитки, мы выявили. Но по видео плохо видно государственный номерной знак. Поэтому поиски нарушителя пока продолжаются", — сообщил главный специалист аппарата акима Баскудукского сельского округа Айбек Жангельдин.

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